SPIEGEL: Okay, ich finde das also für mich heraus – aber wie überzeuge ich dann die anderen? Ich möchte mich vielleicht für ein Projekt zwei Monate lang in ein Ferienhaus an die Algarve zurückziehen, um dort konzentriert zu arbeiten. Und beim Chef geht gleich das Kopfkino los: in seiner Vorstellung liege ich faul am Strand.

Slaghuis: Der wichtigste Punkt sind gemeinsame Ziele: Ich muss etwas zu bieten haben, das auch meinem Arbeitgeber nützt und insbesondere ebenso auf die Ziele meiner Führungskraft einzahlt. Ich muss eine Argumentationskette parat haben, die aufzeigt, dass mein neues Arbeitskonzept für beide Seiten Vorteile hat – und welche genau das sind. Dann kann ich stringent argumentieren. Ich könnte sagen: Lieber Chef, jetzt steht diese sehr konzeptionelle Projektphase an. Ich weiß für mich, ich kann am effektivsten denken und Neues entwickeln, wenn ich irgendwo ungestört und nicht mittendrin bin. Wenn du mir diesen Rahmen gibst, dann kann ich unser Projekt am besten zum Erfolg führen.