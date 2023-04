Bei einer normalen Fünftagewoche bedeutet das: Arbeitnehmer müssen durchschnittlich zwei Tage in Deutschland arbeiten, damit der deutsche gesetzliche Unfallversicherungsschutz weiter greift.

Eine schriftliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber hilft

Die VBG rät Arbeitnehmern zudem, mit dem Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung als Zusatz zum Arbeitsvertrag abzuschließen. Daraus sollte sich ergeben, dass man auch während der Arbeit im Ausland in den Betrieb eingegliedert ist und dem Weisungsrecht des Arbeitgebers in Bezug auf Ort, Zeit und Art der Tätigkeit unterliegt – wenn auch in gelockerter Form.