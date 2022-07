Martin Gardner beschreibt in seinem Buch »My best mathematical and logicial Puzzles« eine andere Lösung, die ich sehr elegant finde: Die Summe der von allen Anwesenden gezählten Handshakes ist eine gerade Zahl, weil an jedem Händedruck immer zwei Personen beteiligt sind und ein Händedruck deshalb immer doppelt gezählt wird. Von dieser Zahl ziehen wir alle Handshakes ab von Personen mit einer geraden Anzahl geschüttelter Hände. Das Ergebnis ist eine gerade Zahl und zugleich die Summe der Handshakes aller Personen mit einer ungeraden Handshake-Anzahl. Eine Summe ungerader Zahlen ist jedoch nur gerade, wenn die Anzahl der addierten ungeraden Zahlen gerade ist.