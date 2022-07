Es gab vor einigen Jahren einen zauberhaften Werbeclip der Bayern LB (mit der noch zauberhafteren Ronja von Rönne ), der gut widerspiegelt, dass ein nach außen unattraktiv scheinendes Unternehmen nach innen spannende Möglichkeiten bieten kann. Der Traumjob, von dem du als Kind nie geträumt hast.

Wenn Sie vierfache Mutter sind, kennen Sie bestimmt das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel: Nimmst du heute meine Kinder, nehme ich morgen deine. Es hilft, ähnlich pragmatisch an den Job heranzugehen: Hauen Sie an, wen Sie vor die Flinte bekommen – denn nach zehn Jahren hat sich jeder in Ihrem Bekanntenkreis nur daran gewöhnt, dass Sie nicht arbeiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch so bleiben muss. Ich wünsche Ihnen das, was Sie als Mutter ohnehin schon im Überfluss haben: Geduld, Ausdauer und eine Portion Humor.