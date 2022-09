Zweifel am Arbeitgeber Was Beschäftigte wirklich abschreckt

»Die Mitarbeiter, die diese Art von Humor nicht teilten, haben sich im Betrieb wie Fremdkörper gefühlt«, so Kriegler. »Hätten sie gewusst, was sie dort erwartet, hätten sie sich voraussichtlich gar nicht erst beworben«. Jetzt spreche man das bereits in Bewerbungsgesprächen an – und habe Mitarbeiter anwerben können, die nicht gleich wieder abwanderten.