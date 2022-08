Am Donnerstag haben Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), und Abba Isa Tijani, Generaldirektor der National Commission for Museums and Monuments (NCMM), den Vertrag unterzeichnet, mit dem das Eigentum an den Benin-Objekten aus der Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin an Nigeria geregelt wird. Es handelt sich um 512 Werke; laut SPK »die bislang größte Eigentumsrückübertragung von Sammlungsobjekten aus kolonialem Kontext«.