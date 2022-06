Nur noch der Tony Award fehlte: Beim wichtigsten Musical- und Theaterpreis der USA ging die Auszeichnung für das beste neue Musical in diesem Jahr an »A Strange Loop«. Co-Produzentin Jennifer Hudson wurde damit zum EGOT: Neben dem Tony Award wurde sie bereits mit dem Emmy (Produzentin von »Baba Yaga«), dem Grammy (Bestes R&B Album »Jennifer Hudson«) sowie dem Oscar (Beste Nebendarstellerin in »Dreamgirls«) ausgezeichnet. Neben ihr schafften das nur 16 andere Künstler, darunter Andrew Lloyd Webber, Tim Rice und zuletzt Alan Menken.