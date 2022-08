Recht auf Mobilität Verlängert das 9-Euro-Ticket!

Es wurde insgesamt mehr mit dem Zug gefahren

Das bringt mich zum 9-Euro-Ticket, dessen erste vorsichtige Nutzungsauswertung nach zwei Monaten Folgendes sichtbar gemacht hat: Viele Menschen möchten mobil sein dürfen, und wenn es bezahlbar ist und eine Alternative zum »Garnichtfahren«, dann wird das Ticket auch genutzt. Das zeichnet sich zumindest in einer neuen Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen ab. Die Daten müssen noch mit Vorsicht betrachtet werden, will man Schlussfolgerungen über eine längerfristige Veränderung in Bezug auf das Mobilitätsverhalten der deutschen Bevölkerung treffen, denn der Betrachtungszeitraum ist mit zwei Monaten zu kurz, aber was jetzt schon bemerkt wurde: Es wurde insgesamt mehr mit dem Zug gefahren; genauer: Menschen, die bestimmte Reisen normalerweise nicht gemacht hätten, waren unternehmungslustiger als zuvor, sind also offenbar auch mehr gereist, weil es jetzt bezahlbarer war.