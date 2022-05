Am Ende wurde »Abba-taren« zugejubelt – und dann auch den lebenden Abba-Mitgliedern: In Anwesenheit von Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad hat das neue Konzerterlebnis »Abba Voyage« am Donnerstag in London eine umjubelte Weltpremiere gefeiert. Ab sofort ist die spektakuläre Show mehrmals pro Woche zu sehen.