Im Übrigen spielt die Gesetzesänderung für die Lebenspraxis der Betroffenen allenfalls eine marginale Rolle. Werben durften auch bisher schon alle; an Informationen besteht kein Mangel. Eine gesetzliche Pflicht für alle Ärzte, für Abtreibungen zu werben, sie anzubieten oder auf ihren Webseiten »Informationen« bereitzuhalten, ist (bisher) zum Glück noch nicht eingeführt. Das ist nicht ganz so fernliegend, wie es klingt. Denn der angestrebte wirklich große »Triumph« soll das sein, was die fortgeschrittene Sprachtechnologie heute als vollständige »Freiheit reproduktiver Selbstbestimmung« bezeichnet. Das ist, nebenbei, aber bezeichnend, eine der üblichen sprachlichen Nebelkerzen (siehe auch das irreführende Gesäusel um »Sterbehilfe«), mit denen moralisch-ideologische Konflikte zugekleistert werden: Abtreibung heißt da »Abbruch der Schwangerschaft«, als ob nicht dem Fötus, sondern der Schwangerschaft etwas angetan werde. In der »reproduktiven Selbstbestimmung« kommen der Embryo, das »Lebensrecht« und die Abwägung überhaupt nicht mehr vor, sie werden einfach sprachlich genullt. Das ist in jeder Hinsicht unehrlich, denn auch die »Selbstbestimmungs«-Befreier wollen ja keineswegs, dass jede Schwangere bis zum 9. Monat beliebige »Selbst«-Bestimmung über das Kind ausüben darf.

Deshalb zielen auch die Forderungen nach Auslagerung der Regelungen aus dem Strafgesetzbuch überwiegend auf symbolische Wirkungen: Abtreibung soll mit »Tötung« gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden, sondern sich in den sanften Schoß der Heilfürsorge einfügen und im undurchdringlichen Urwald des Sozialversicherungsrechts verschwinden. Das mag vielen verlockend erscheinen, ist aber zunächst nur eine formale Scheinlösung. Denn auch im Sozialrecht wird man fragen, prüfen und Grenzen ziehen müssen, und selbstverständlich wird man Verstöße durch Dritte (nicht durch die Schwangere) wie bisher sanktionieren müssen. Und wenn man das nicht will, wird man die ganze Härte des Prinzipienstreits erneut in die Gesellschaft drücken, obgleich dafür kaum ein vernünftiger Grund und Anlass besteht.

Das (berechtigte) Klagen über die »tief gespaltene« Gesellschaft der USA, die bis über den Rand offener Gewalt gehende dortige Konfrontation zwischen »Lebensschützern« und »Liberalen«, die hohen sozialen Kosten, die dieses Zerfallen der sozialen Strukturen bedeutet, müsste eigentlich Grund genug sein, alles zu vermeiden, was hierzulande eine Verhärtung in ähnlicher Richtung begünstigen würde. Die in Deutschland geltende Fristenlösung, die 98 Prozent aller Fälle weitgehend unspektakulär – wenngleich nicht ohne Schwierigkeiten im Einzelfall – abdeckt, beruht auf einem nicht »alternativlosen«, aber doch rationalen, von der weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung getragenen Kompromiss. Welchen Sinn sollte es machen, in der von Pandemie-, Kriegs- und Zukunftsangst geplagten deutschen Gesellschaft ohne Not einen ideologischen Grundsatzstreit mit hohem Potenzial zur Eskalation neu aufzulegen? Der Rat, ein vielleicht nicht für alle optimales, aber tragfähiges und weithin konsensuales Regelungssystem einfach mal beizubehalten und das Beste draus zu machen, mag langweilig sein, »typisch« juristisch und nicht mit sehr viel Glanz aufgeladen. Aber auch gemeinsame Unvollkommenheit kann sehr beruhigen.