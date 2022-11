Acht Milliarden Menschen Der Mythos von der Überbevölkerung

Es gibt auf der Erde zu viele Menschen, die denken, dass es zu viele Menschen auf der Erde gibt. Spätestens seitdem die Uno ausgerechnet hat, dass am letzten Dienstag der achtmilliardste Mensch zur Welt gekommen sein soll (manche Medien behaupten, dass es sich dabei um das philippinische Baby Vinice handelt ), taucht in Gesprächen und Texten wieder die Vorstellung einer von Menschen überlasteten Umwelt auf. Dieser hartnäckige Mythos einer Überbevölkerung, die in direktem Zusammenhang mit der Klimakrise steht, hält sich wacker wie Herpes.