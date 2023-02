Der Angeklagte, so das Gericht, habe die beiden Frauen auf offener Straße zunächst erneut rassistisch beleidigt – und im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung, die von ihm ausgegangen sei, dann die Moderatorin Karl geschlagen und in den Unterarm gebissen. Auch wenn er sich zu diesem Zeitpunkt im Schwitzkasten Karls befunden habe, könne er sich nicht auf eine Notwehrlage berufen. Schließlich sei er der Angreifer gewesen, der Aggressor.

Das Strafmaß begründete die Richterin damit, dass die Taten rassistisch motiviert gewesen seien. Darüber hinaus habe die Tat zu nicht unerheblichen Verletzungen geführt; die Bissverletzung am Arm Steph Karls sei noch etwa ein Jahr später sichtbar gewesen. Beide Frauen seien zudem noch heute in ihrem alltäglichen Sicherheitsgefühl beeinträchtigt.

Borrmann ließ die Chance ungenutzt, sich in seinen letzten Worten vor dem Urteil für seine Tat zu entschuldigen. Stattdessen kritisierte er die Medien dafür, seine Lebensgefährtin in den Fall hineinzuziehen. »Was glauben Sie, was da zu Hause los ist«, zitierte ihn die Berliner Zeitung .

Was man eben so sagt vor Gericht am Valentinstag.