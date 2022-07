»Wir« – also sagen wir: Sie und ich – tragen nämlich gar keine Verantwortung im oben beschriebenen Rechtssinn für Menschen in Afghanistan. Anders ist es bei einem Bundesminister als Teil der Regierung, die diese Menschen für Hilfsdienste gegen seine Feinde angeworben und ihnen im Gegenzug Sicherheit versprochen hat. Dieselbe Bundesregierung in Gestalt der zeitweiligen Verteidigungsministerin war es ja auch, die den ihr untergebenen Soldaten befahl, ihre Siebensachen schnellstmöglich in ein paar »Herkules«-Transporter zu laden und aus dem Gefahrengebiet des knapp verpassten Hindukusch-Siegs ins Heimatland der Menschenrechte und der Verantwortung zurückzukehren. Zuvor (Mai 2021) hatte die Regierung mitgeteilt, es solle »den Menschen, für die wir Verantwortung tragen«, möglichst nicht der Hinweis gegeben werden, sie sollten das Land verlassen (Achtung: Feind hört mit).

Hätte man sich anders entschieden, so hätte man, wenn auch unter Opferung deutscher Soldaten, sicher eine Vielzahl von Menschen, »für die man Verantwortung trug«, vor Tod, Folter, Verletzung retten können. Man hätte, mit anderen Worten, den Krieg, den man in Afghanistan führte, halt so führen und abschließen müssen, wie es die angeblichen Kriegsziele der Bundesregierung geboten. Möglicherweise hätte da die eine oder andere Bundestagsfraktion (Grüne, FDP), ein paar Einwände gehabt gegen einen solch unerträglichen Bellizismus, aber wenn man ihnen in Ruhe erklärt hätte, dass es hier um das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Menschenrechte von Frauen und Kindern und die unveräußerlichen Werte zivilisierten Lebens geht, hätten sie das bestimmt eingesehen. Dann hätte man mit wenig mehr als 25 Milliarden Euro Tausende von Menschen retten können, die wochenlang in Todesangst in Kellern und Verstecken saßen, deren Angehörige gefoltert und verstümmelt und deren Leben vernichtet wurden. All dies war nach Ansicht der Minister für Äußeres und Hindukuschverteidigung, für Wirtschaft und Energie, für Heimat und Sicherheit sowie der richtlinienkompetenten Bundeskanzlerin entweder gleichgültig oder zu teuer oder aus übergeordneten Gründen nicht geboten.

Die deutschen Soldaten, denen man das zumutete, sind gewiss nicht verantwortlich. Sie müssen, auch ganz persönlich, mit dem ihnen befohlenen Verrat an zahllosen Personen leben, mit denen sie viele Jahre lang zusammengearbeitet und die ihnen vertraut haben.

Das »Zentrum für Politische Schönheit« erstattete deswegen im August 2021 eine Strafanzeige gegen den Bundesaußenminister (siehe »Tagesspiegel«, 21.8.2021). Das Schicksal dieser Anzeige ist mir unbekannt. Jedenfalls in der Öffentlichkeit wurde die Sache mit »dumm gelaufen«, »schlechter Abgang« und den »Rückzügen« der politischen Lichtgestalten ins friedlich Private erledigt, dieweil ab September 2021 neue Kometen aufstiegen und im Februar 2022 eine Zeitenwende Platz griff, deren Bedeutung für Krieg und Frieden, Menschen- und Selbstbestimmungsrecht man kaum überschätzen kann. Sie hat vor allem auch die Maßstäbe dafür grundlegend verändert, was den Deutschen und ihrem Staat an Opfern und Kosten zumutbar ist, um fremde Rechtsgüter zu schützen.