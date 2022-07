Afghanistan, Documenta, Flut Ganz Deutschland ein einziger Untersuchungsausschuss

Da hat man natürlich heute gut höhnen. Die Aufarbeitung der eigenen, viel lieber aber noch der fremden Schuld an der Vergangenheit ist, das muss man anerkennen, zu einer verbreiteten Freizeitbeschäftigung der hungernden, frierenden, von Zinsen erdrückten und von Oligarchen ausgesaugten deutschen Bevölkerung geworden. Es gibt, so will es gelegentlich scheinen, in Redaktionen ganze Expertenkompanien für Aufarbeitung. Ganz Deutschland ein einziger Untersuchungsausschuss!

Man kann zwar nicht unbedingt sagen, dass das Aufarbeiten eigener Schuld an der Vergangenheit eine typisch deutsche Eigenschaft war; da muss man dem Politiker Höcke und seinen Getreuen, die seit Jahren schon unter dem Schuldgefühl der anderen röcheln und würgen, entschieden widersprechen. Um so entschlossener wird nun aber aufgearbeitet, was immer sich dem Geist der neuen Zeit in den vergangenen 100 Jahren möglicherweise oder gar nach den Erkenntnissen eines vom Weltgeist selbst ernannten Investigativteams entgegengestellt haben könnte. Und bei der Gelegenheit auch noch rückwirkend die Katastrophen am Wegesrand.