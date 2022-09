SPIEGEL: Das erklärt noch nicht Ihre Kontakte in die internationale Fotoszene.

Klingsporn: Ich hatte mein Volkswirtschaftsstudium abgebrochen und sattelte auf Fremdsprachensekretärin um, das führte mich direkt in die »Stern«-Redaktion, wenig später zum »Zeit-Magazin«. Mehr als von den schreibenden Journalisten war ich dort von der Bildredaktion fasziniert. 1979 gründete ich dann mit einer Kollegin, Marita Kankowski, die Foto-Agentur Focus. Marita war zuvor Bildredakteurin für Burda in New York, sie kannte Annie Leibovitz , Eddie Adams und andere US-Fotografen, deren Bilder wir in Deutschland bestens verkauften. Wir mieteten uns in der Hamburger Schlüterstraße ein, in einer Kanzlei, unser Startkapital waren 5000 Mark. Die gingen komplett für die Garantie des Telex-Geräts drauf, damit wir international kommunizieren konnten. Drei Jahre später klopfte Magnum bei uns an.