Die Bilder von Alison Jackson, 62, sind immer ein wenig zu perfekt oder zu lustig, um wahr zu sein. Ihre Fotos zeigen die Queen auf dem Klo und Mick Jagger als braven Hausmann, bei ihr zerreißt Prinz William die Memoiren seines Bruders, und Donald Trump sitzt mit Boris Johnson in der Sauna. Allerdings handelt es sich nur um die Doppelgänger von Royals, Celebritys und Politikern. Jackson findet so gute Promi-Zwillinge, dass man die Bilder für echt halten könnte. Jackson ist selbst ein Star, vor allem in ihrer Heimat Großbritannien. Für die BBC schuf die Künstlerin ganze Sendungen, in denen sie Doubles für ihre Satire einspannte. Bekannt wurde sie, als sie Diana, Princess of Wales, (posthum) ein Kind mit Dodi Al-Fayed andichtete. Auch ein Video, in dem sie Diana die Beine wie Sharon Stone in »Basic Instinct« spreizen ließ, kam nicht überall gut an. Einige halten ihre Kunst für vulgär, andere für geradezu subversiv. Längst lassen sich auch echte Prominente von ihr fotografieren, und in der Kunstszene ist man sich einig: Jackson veranschaulicht, wie die Grenze zwischen Realität und Fiktion immer mehr verwischt.