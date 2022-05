Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Was funktioniert gut, was nicht? »Hype« wird als »erste deutsche Rap-Musical-Serie« verkauft, was zunächst irritiert. Denn was hat Rapmusik mit »König der Löwen« zu tun? Tatsächlich funktioniert die Hybridform aus Gesang, Tanz und Schauspielszenen dann aber überraschend gut. Die Übergänge sind organisch, das Gespür der Künstler für Timing beeindruckend. Oft sind die Rapteile gesungene und getanzte Monologe, die Vorangegangenes reflektieren – und den Szenen eine berührende Metaebene hinzufügen. Auch die Beats sind toll, was sicher daran liegt, dass sie Frio produziert hat, der unter anderem auch für und mit Shirin David arbeitet.

Bild vergrößern Sehnsucht nach Fame und Geld: Musa (Soufiane El Mesaudi, l.) und Luis (Chris Gabriel de Oliveira, r.) machen auf Social Media Welle für ihr neues Musikvideo Foto: Taimas Ahangari / WDR

Die Regisseurinnen Esra und Patrick Phul von »Hype« haben die Serie vor allem mit Laienschauspielerinnen und -schauspielern besetzt, um eine größere Authentizität herzustellen. Auch das ist eigentlich eine gute Idee, bei Filmen wie »City of God« zum Beispiel hat das auch grandios funktioniert. Leider bekommt man beim Gucken von »Hype« in den geschauspielerten Teilen häufig den Eindruck, die Darsteller würden so spielen, wie sie glauben, dass Schauspieler spielen müssten. Und dadurch verlieren sie manchmal ihre eigene Magie. Zudem wird der Konflikt »In Köln-Porz-Finkenberg bleiben oder gehen« etwas übererzählt. Generell ist toll, mal einen anderen Stadtteil als Berlin-Mitte – und das auch noch aus der Perspektive derer, die dort aufgewachsen sind – zu erzählen. Beim Zuschauer bleibt am Ende aber leider der Eindruck, dass man dem Ort über das Klischee hinaus (Hochhäuser, Drogen, Armut, Hoffnungslosigkeit) auch in »Hype« nicht viel andere Facetten hinzugefügt hat. Aber vielleicht geht es in »Hype« auch einfach um den letzten gerappten Satz, der lautet: »Wir teilen diesen Schmerz, du bist nicht allein.«

Bild vergrößern Ben (Andrew Porfitz), DJ Nasty (David Mayonga), Alex (Laurids Schürmann), Denise (Paula Hartmann) Foto: Gordon Timpen / Warner TV Serie