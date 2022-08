Altersdiskriminierung Eine graue Masse, die Jüngere fast mit Ekel erfüllt

Also. Die alten weißen Männer, die in Schlachthöfen und Fabriken schuften, die Straßen reparieren, die alten Frauen, die Züge putzen, in der Pflege arbeiten, die ihr Leben lang Drecksjobs gemacht haben, kann man ohne sich selbst als rassistischer, sexistischer, klassistischer Mensch zu outen, verachten. Mitgetragen von den Medien. Ein Verkehrsunfall, eine in der Wohnung einsam liegende Tote. Ist es wichtig für eine Betroffenheit der Lesenden, dass ein Opfer über 70 war? Und hinterlässt nicht jede:r Tote einen Riss in der Welt? Werden Junge mehr geliebt, mehr vermisst, weil sie noch ein Leben in Lohnarbeit vor sich haben? Solange Nicht-Angehörige von marginalisierten Randgruppen, die sich der berechtigten Forderung nach Gerechtigkeit anschließen, eine Menschengruppe weiterhin diskriminieren, bleibt ein Zweifel an ihrer Idee einer gerechten Welt.