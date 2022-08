Altersdiskriminierung »Man sieht ihm das Alter gar nicht an«

Auch wenn Altern häufig mit Isolation, Armut und Unvermögen assoziiert wird, ist das eine Fehlannahme. Schuld sind vielmehr altersfeindliche Strukturen. Es ist nicht das Alter, das einen arbeitenden Menschen arm macht, sondern politische Entscheidungen. Die sozialen Umstände sind das Monster, vor dem wir uns fürchten sollten.

Denn tatsächlich ist es so, dass nach der sogenannten »U-Kurve der Zufriedenheit« unser Wohlbefinden am Ende des Lebens steigt. Vor unseren Zwanzigern sind wir am glücklichsten; in der Lebensmitte sinkt diese Zufriedenheit ab, und erst etwa Ende unserer Fünfziger steigt sie wieder an, wie die Ärzte Eckart von Hirschhausen und Tobias Esch in ihrem Buch »Die bessere Hälfte: Worauf wir uns mitten im Leben freuen können« dargelegt haben.