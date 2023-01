Im Verlauf des Videos bittet die Bürgermeisterin Madonna darum, das Bild eine Weile der Stadt zu überlassen. »Sie könnten uns Ihr Bild ausleihen.« Hintergrund sei unter anderem die Bewerbung Amiens' zur Europäischen Kulturhauptstadt 2028. »Natürlich bestreiten wir in keiner Weise, dass Sie dieses Werk legal erworben haben.«

Dem Video vorausgegangen war ein Text in der französischen Zeitung »Le Figaro «, nach dem Madonna 1989 bei einer Auktion in New York 1,3 Millionen Dollar bezahlt habe für das verschollene Gemälde – oder aber eines, das fast identisch damit sei. Genau lasse sich das derzeit nicht klären, wie der »Guardian « berichtet: Madonnas Bild sei drei Zentimeter kleiner als das, was in Amiens vermisst werde – und es sei unklar, ob es sich um das Original mit entfernter Unterschrift und Datum oder um eine Kopie handelt.