Umstrittene Marilyn-Huldigung bei den Filmfestspielen am Lido Die unwahrscheinlichste Blondine der Welt

Die in Kuba geborene Schauspielerin Ana de Armas hat eine ungewöhnliche Hollywoodkarriere gemacht. Nun präsentiert sie sich in Venedig im Film »Blond« in der Rolle von Marilyn Monroe. Eine Begegnung.