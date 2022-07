Die gebürtige Kubanerin Ana de Armas hat sich in Hollywood mit Filmen wie »Knives Out«, »Blade Runner 2049« und zuletzt als Bond-Girl in »Keine Zeit zu sterben«, etabliert. Nun schlägt sie an der Seite von Ryan Gosling und Chris Evans in dem Netflix-Thriller »The Gray Man« als die CIA-Agentin Dani Miranda zu. In dieser Rolle dürfte sie eine richtige »Bad Ass«-Frau spielen, schwärmte De Armas am Mittwoch beim Pressetermin in Los Angeles.