Es war eine der größten Überraschungen bei der an Überraschungen nicht gerade armen Verkündung der diesjährigen Oscar-Nominierungen: Die britische Schauspielerin Andrea Riseborough, bekannt aus Filmen wie »Birdman« oder »Oblivion«, fand sich neben ihren als mehr oder weniger gesetzt geltenden Kolleginnen Cate Blanchett (»Tár«), Ana de Armas (»Blonde«), Michelle Yeoh (»Everything Everywhere All At Once«) und Michelle Williams (»The Fabelmans«) unter den fünf Anwärterinnen für den Oscar als beste Darstellerin wieder. Dabei gehörte weder der Film »To Leslie«, in dem Riseborough, 41, die Hauptrolle spielt, noch sie selbst zu den Favoritinnen bei Buchmachern, Kritikern oder den Nominierungen und Preisverleihungen der vergangenen Wochen, darunter die Baftas und die Golden Globes. Das Drama über eine alleinerziehende und alkoholkranke Mutter in den USA, die einen Lotteriegewinn verjubelt und obdachlos wird, lief im vergangenen Herbst in den US-Kinos an, spielte aber bis jetzt nur magere 27.300 Dollar ein. Außerhalb der USA war der Film bisher noch nicht zu sehen.