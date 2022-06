Das Ende verlief alles andere ruhmvoll: Bei der letzten Aufführung seines Musicals »Cinderella« am Gillian Lynne Theatre in London wurde Andrew Lloyd Webber ausgebuht. Webber selbst erschien bei der Aufführung nicht. Stattdessen ließ er vor dem Publikum einen Brief verlesen, in dem er sich entschuldigte und bei der Crew bedankte. Das Musical während einer Pandemie aufgeführt zu haben, sei allerdings ein »kostspieliger Fehler« gewesen. Von den Zuschauern erntete er dafür Proteste.