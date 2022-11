Anfang Mai dieses Jahres wurde bei Christie's in New York ein Porträt von Hollywood-Ikone Marilyn Monroe, »Shot Sage Blue Marilyn« (1964), für 195 Millionen Dollar versteigert. Es wurde das teuerste jemals versteigerte Werk aus dem 20. Jahrhundert.

3,60 Meter hoch

Das am Mittwochabend versteigerte Werk mit dem vollständigen Titel »White Disaster [White Car Crash 19 Times]« zeigt 19 Mal dasselbe Bild eines makaberen Autounfalls in Schwarzweiß. Es ist 3,60 Meter hoch. In diesem Großformat gibt es nur drei weitere Werke von Warhol, von denen eines im Museum of Modern Art (Moma) in New York hängt.