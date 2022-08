Im Sommer 2000 endete ihre Beziehung zu DeGeneres mit einem spektakulären, von den Medien gierig beäugten Nervenzusammenbruch Heches. Danach hatte sie wieder männliche Partner, bekam 2001 einen Sohn mit ihrem damaligen Ehemann, einem Kameramann, und 2009 einen zweiten Sohn mit einem Schauspielkollegen.

Ihr Ende ähnelte ihrem schwierigen Leben

Heche erschien in den Nullerjahren größtenteils in Independent-Produktionen, sie feierte mit 33 Jahren ihr Debüt am Broadway und hatte eine wiederkehrende Rolle in der vierten Staffel von »Ally McBeal«. Sie spielte sich mehr oder weniger in zweiter Reihe, aber in teilweise interessanten Rollen durch die 2010er, wurde 2018 Ensemblemitglied in der langlebigen Polizeiserie »Chicago P.D.« und machte 2020 bei »Dancing with the Stars« mit.

Ihr Ende ähnelte in seiner Monstrosität ihrem schwierigen Leben: Am 5. August rammte sie – angeblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln – mit ihrem Auto zunächst eine Garage in Mar Vista, einem Stadtteil von Los Angeles, und krachte danach in ein Haus. Das Auto brannte aus, Heche wurde ins Krankenhaus gebracht und fiel ins Koma. Am 12. August wurde sie für hirntot erklärt, ihre Organe wurden nach ihren Wünschen gespendet.