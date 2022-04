Die erste Gruppe werde ich hier als Modernisten bezeichnen. Als Lager derjenigen, die Werte wie Leistung, Erfolg und analytisch-kritisches Denken hoch gewichten. Viele von ihnen sagen: Wer ein hohes Amt bekleide, könne sich nicht so viel Schwäche leisten wie Spiegel bei ihrem letzten großen Auftritt . Der emotionale Ausbruch der Ex-Ministerin ist ihnen suspekt bis unheimlich . Manche dürften die Ministerin gar insgeheim verachten – auch wenn sie sich nach außen verständnisvoll geben.

Die zweite Gruppe könnte man Postmodernisten nennen. Es sind diejenigen, die Konventionen der Moderne kritisieren und überwinden wollen. Ihre zentralen Werte sind Empathie, Authentizität und Gleichbehandlung aller gesellschaftlichen Schichten (in diesem Fall: Frauen). Sie sagen, Spiegel gebühre unser Mitgefühl – als Opfer einer unbarmherzigen, toxisch-männlich geprägten Leistungsgesellschaft. Den emotionalen Ausbruch der Ex-Ministerin fanden viele von ihnen erfrischend. Manche schrieben, Spiegel habe die beste Rede ihres Lebens gehalten.

Die Postmodernisten kritisieren richtigerweise die Kultur übertriebenen Leistungsdrucks – die oft dazu führt, dass Menschen erst lange über ihre Grenzen gehen und dann plötzlich zusammenbrechen (so wie Anne Spiegel). Sie kritisieren zu Recht das toxische Klima, in dem sich Leistungsträger für ihre Schwächen schämen und sich teils genötigt sehen, ihre Fehler vor der Welt zu verbergen. Notfalls auch mit Lügen (so wie vielleicht auch Anne Spiegel, sicher aber viele andere).