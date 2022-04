Dass der König zwei Körper hat, ist eine der ältesten Einsichten der Politik. Es gibt den biologischen Menschen, der schläft, isst und sich an den Kabinettstisch setzt (oder in den Urlaub fährt). Und es gibt den Funktionsträger, den Stellvertreter der göttlichen Macht auf Erden, die Verkörperung des Prinzips der Herrschaft. Daran hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn es in Demokratien für manchen Politiker und manche Politikerin kompliziert werden kann, das Amt und die Person zu trennen – nicht zuletzt, weil die Ämter ja nur auf Zeit vergeben werden – und man bereit sein muss, sie zurückzugeben und ins Privatleben zurückzukehren.

Und die sozialen Netzwerke haben all das noch viel schwieriger gemacht. Wie schwierig, lässt sich gerade am Rücktritt der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, 41, beobachten. Nachdem sie wochenlang wegen ihres mangelhaften Krisenmanagements während der Ahrtal-Flutkatastrophe unter Druck war, meldete sie sich am Sonntag mit einer Video-Erklärung zu Wort, an der einiges bemerkenswert war – vielleicht aber nichts so sehr wie die Frage: Wer sprach da eigentlich? Der Mensch? Die Ministerin? Oder irgendwie beide?

Ein denkwürdiger Moment Sie habe sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen, so begann Spiegel ihre Erklärung, sie werde Dinge aus ihrem Privatleben preisgeben. Dann erzählte sie, mit brüchiger Stimme, wie ihr im Laufe des vergangenen Jahres die Organisation ihres Lebens aus der Hand geglitten seien. Dass sie mit vier kleinen Kindern und einem Mann, der sich von einem Schlaganfall erholt habe, nicht nur den Job der Familienministerin von Rheinland-Pfalz gemacht und die Spitzenkandidatur der Grünen übernommen, sondern auch noch das Umweltministerium kommissarisch geleitet habe – und wie sehr ihre Familie davon überfordert gewesen sei. Weshalb sie dann mitten in der Ahrkrise in den Urlaub gefahren sei.

So weit war das noch alles im Rahmen. Eine Politikerin hat einen Fehler gemacht und gesteht ihn ein. Interessant wurde das Statement gegen Ende. Ganz zum Schluss ihrer Rede, nach ein paar Sekunden Pause, schaute Spiegel zur Seite, als stünde dort ein Berater, und sagte: »Muss ich jetzt noch irgendwas?« Dann, wie zu sich selbst: »Jetzt muss ich's noch abbinden.« Dann holte sie noch einmal Luft, schaut wieder in die Kamera und – entschuldigte sich. Es war ein denkwürdiger Moment. Nicht nur, weil Spiegel in diesem Augenblick die letzte Möglichkeit verpasste, erhobenen Hauptes aus ihrer miesen Lage herauszukommen und zurückzutreten. Vor allem, weil er zeigte: Es gibt kein Jenseits der Inszenierung mehr. Auch die Politik ist Show geworden, Bild-Produktion für die sozialen Netzwerke. Selbst das persönlichste Geständnis, das eine Politikerin machen kann, ist heute durchwirkt von der Frage nach dem Wie.

Die Pflicht, sich daneben zu benehmen Das Spiegel-Video ist der endgültige Durchbruch des Social-Media-Zeitalters in der Politik. Ja, die allermeisten Politiker haben Twitter-Accounts: Doch auch wenn sich hier ebenfalls oft die Frage stellt, wer da eigentlich twittert, die Privatperson oder der Amtsträger, ist das doch meist nur die Erweiterung des politischen Streits auf eine andere Plattform. Der Fall Anne Spiegel geht weiter: Sie hat agiert wie ein Popstar – ohne zu überreißen, dass für Celebrities eben andere Regeln gelten als für Politiker. Die Entertainment-Welt funktioniert nach dem einfachen Prinzip von Empörung und Vergebung, Fehler und Reue. Es ist Teil der Jobbeschreibung von Popstars, Schauspielerinnen und Schauspielern und anderen Clowns, sich danebenzubenehmen. Das hilft dem Publikum, sich in der Welt zurechtzufinden, sich zu definieren. Es ermöglicht, Haltungsnoten zu verteilen. Hat jemand irgendetwas gesagt, was man nicht sagen darf? Oder darf man es doch sagen? Muss er oder sie sich schämen? Die großen Momente dieser Sphäre sind die Meltdowns. Wenn Kanye West auf Twitter durchdreht. Wenn Will Smith bei den Oscars Chris Rock ohrfeigt. Wenn Britney Spears sich die Haare abrasieren lässt. Irgendwann folgt dann die tränenreiche Entschuldigung oder der Therapie-Aufenthalt – und die Rehabilitation. Bis zum nächsten Skandal.

So läuft es bei Popstars. Es ist ihr Business. Aber Popstars haben keine Macht. Sie ziehen ihre Überzeugungskraft aus ihrer Fähigkeit, glaubwürdig zu irren. Dafür wird ihnen dann gerne verziehen. Für Politiker funktioniert das eher nicht so. Tatsächlich war die Erklärung von Anne Spiegel so etwas wie ihr Britney-beim-Friseur-Moment. Denn auch Politikerinnen und Politikern ist es natürlich erlaubt, daneben zu liegen – sie sollten allerdings nie die Souveränität über ihr Handeln aufgeben. Dann das beschädigt ihr Amt. Das Beispiel Robert Habeck Es gibt Politiker, die dieses Spiel beherrschen. Robert Habeck zum Beispiel. Wenn er sich auf seinem Instagram-Account aus Katar zu Wort meldet und erklärt, dass es sich nicht gut anfühlt, nun Flüssiggas aus dem Scheichtum zu bestellen, dann ist das eine Geste der Souveränität. Habeck beschreibt ein Dilemma, in dem er sich befindet und was es »mit ihm macht«, wie es in man in der neuen deutschen Authentizitätssprache so sagt. Aber er erklärt es aus der Position desjenigen, der den dreckigen Job eben auf sich nimmt, um ihn zu erledigen.