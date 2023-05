Geschlechtergerechte Erziehung Im familiären Gefecht

Irgendwann tappen die meisten Familien in die Rosa-Hellblau-Falle. Anne Waak erklärt in ihrem Buch »Kümmern und Kämpfen«, warum es so wichtig ist, ihr zu entrinnen – und zwar für alle: Kinder wie Eltern, Frauen wie Männer.