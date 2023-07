So jedenfalls der Eindruck nach »Anne Will«. Die Moderatorin macht zunächst nicht die Bedürfnisse der Ärmsten zum Thema. Sondern den, wieder einmal, »Eindruck« einer wirren und zerstrittenen Ampel.

»Was haben Sie und die Grünen eigentlich nicht aus den zurückliegenden Wochen gelernt?«, will sie von der grünen Familienministerin Lisa Paus wissen. Die setzt zur Deklination dessen an, was bereits alles erreicht sei, dringt damit aber nicht durch. Will: »Sie gleiten ganz langsam und ganz zart vorbei an der Frage«, warum denn der öffentliche Streit zwischen Grünen und FDP sein müsse.