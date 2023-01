Die Sendung wurde im September 2007 zum ersten Mal ausgestrahlt, nachdem zuvor Sabine Christiansen ihre Talkrunde aufgegeben hatte. Von 2011 bis 2015 verlor »Anne Will« den prestigeträchtigen Sendeplatz am Sonntagabend, weil ihn Günther Jauch in dieser Zeit zugesprochen bekam.

Anne Will begann ihre journalistische Karriere in den Neunzigerjahren beim Sender Freies Berlin. Dort moderierte sie zunächst den »Sportpalast« und die Medienshow »Parlazzo«. 1999 wurde sie bundesweit bekannt, als sie als erste Frau die »Sportschau« moderierte. Ein Jahr später berichtete Will von den Olympischen Spielen in Sydney.