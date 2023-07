Das schreibt ein linkes Bündnis gegen Antisemitismus München in einem offenen Brief an den Veranstalter des Festivals. Die Vorwürfe richten sich gegen den Song »Intifada«, den die Autoren und Autorinnen als »Paradebeispiel für linken israelbezogenen Antisemitismus« verstehen. Darin finde sich eine »Täter-Opfer-Umkehr«: »Opfer der Schoa und ihre Nachkommen in Israel werden für die ›Kolonisierung‹ palästinensischer Gebiete verantwortlich gemacht, für dortige militärische Auseinandersetzungen und das Leiden Palästinas.«