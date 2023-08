Bereits 2022 war »Apis Gropius« im Lichthof zu sehen. Dass die Installation in diesem Sommer erneut in den Berliner Gropius Bau gezogen ist, liegt an der »großen Nachfrage«, wie die Künstlerin im Videogespräch mit dem SPIEGEL berichtet. Prvački ist eine serbische Performance- und Installationskünstlerin, die sich schon lange mit Bienen und Honig beschäftigt. »Ich denke immer an Bienen«, sagt sie. Doch seien es vor allem Fotos des zerbombten Gropius Baus nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, die sie zur Installation inspiriert hätten: »Mitten im zerstörten Lichthof wuchs ein Baum, und die Wände waren voller Risse. So traurig das ist, dachte ich mir, dass sich Bienen dort sicher sehr wohlfühlen würden.«