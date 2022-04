Eine Zwölfjährige präsentiert an diesem Dienstagabend den traditionellen Kommentar in der ARD -Nachrichtensendung »Tagesthemen«. Ella aus Hamburg , die in die sechste Klasse geht, wird ihre Meinung sagen. Der Grund: 30 Jahre Uno -Kinderrechtskonvention in Deutschland .

Es ist nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks ( NDR ) das zweite Mal in der Geschichte der »Tagesthemen«, dass ein so junger Mensch den Kommentar spricht. 2007 hatte ebenfalls eine Zwölfjährige den Meinungsbeitrag präsentiert.

Ella werde zum Schutz geflüchteter Kinder auf der ganzen Welt mahnen. Sie werde zudem an die Bundesregierung appellieren, Kinder in internationalen und nationalen Krisenzeiten nicht zu vergessen. Auf die Frage, was mit Blick auf die Kinderrechte in Deutschland verbessert werden müsse, sagte die Schülerin laut Deutscher Presseagentur: »Es gibt das Kinderrecht Schutz vor Gewalt – ich glaube, da läuft es nicht gut. Es gibt Kinder, die werden geschlagen. Das darf auf keinen Fall sein.« Auch das Recht auf Bildung sei wichtig. »Gerade in der Coronakrise – das hat nicht überall gut geklappt.«