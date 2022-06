Unterhaltung bleibt Programm

Ein wichtiger Punkt in den Debatten im Vorfeld war die Frage, welchen Stellenwert künftig die Unterhaltung im Programm der Sender einnehmen soll. Man brauche eine breite Verständigung darüber, was den Markenkern in der heutigen Zeit ausmacht, hieß es in der Mitteilung weiter. Das seien natürlich auch Kultur, Bildung, Information, und auch Unterhaltung gehöre dazu, »wenn dies einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht«.