Obwohl es Unterschiede zwischen den Versionen von 2010 und 2014 gibt, deuten beide darauf hin, dass Franklins vier Söhne die Einkünfte aus Musik und Urheberrechten teilen würden. Nach dem Testament von 2014 würden Kecalf Franklin und die Enkelkinder das Haupthaus seiner Mutter in Bloomfield Hills erhalten, das bei ihrem Tod auf 1,1 Millionen Dollar geschätzt wurde, heute aber deutlich mehr wert ist. In dem älteren Testament hieß es, dass Kecalf und Edward Franklin Wirtschaftskurse besuchen und ein Zertifikat oder einen Abschluss erwerben müssen, um in den Genuss des Nachlasses zu kommen. Diese Bestimmung ist in der Version von 2014 nicht enthalten.