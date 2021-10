»Im Angesicht des Verbrechens« Schauspieler Arved Birnbaum ist gestorben

Bekannt wurde er vor allem als Polizistendarsteller in den Thrillern von Dominik Graf, in denen er so rabiate wie raumfüllende Auftritte hatte. Nun ist Arved Birnbaum im Alter von 59 Jahren gestorben.