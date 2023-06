Rechtsanwalt Kent Schaffer sagte, es sei unklar, ob die Grand Jury in Houston noch am selben Tag eine Entscheidung treffen werde. Die strafrechtliche Untersuchung bezieht sich auf Scott und mehrere andere, die an der Planung seines Astroworld-Festivals im November 2021 beteiligt waren. »Nichts, was Travis getan oder nicht getan hat, fällt unter das texanische Strafgesetzbuch«, sagte Schaffer der Nachrichtenagentur Reuters. Die Staatsanwälte werden den Geschworenen Beweise vorlegen und sie dann fragen, ob ein hinreichender Verdacht besteht, der eine Anklage rechtfertigt. Das Verfahren bedeutet also nicht zwangsläufig, dass eine Anklage erhoben wird.