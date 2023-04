»Vorgehen erinnert an die ›Bild‹-Zeitung«

Kritik an der Aufmachung der Recherche äußerte der Deutsche Kulturrat. Dieser vertritt als Spitzenverband wiederum mehrere kulturelle Fachverbände, darunter auch die Deutsche Literaturkonferenz, in der die für die Verteilung der »Neustart Kultur« verantwortlichen Verbände vertreten sind. Zwar begrüßte der Kulturrat ausdrücklich, »dass die Medien sich mit der wirtschaftlichen Lage des Kulturbereiches beschäftigen«. Aber der Deutschlandfunk Kultur versuche »durch eine tendenziöse Berichterstattung, die Coronaunterstützung der Bundesregierung für den Kulturbereich zu skandalisieren«, so Geschäftsführer Olaf Zimmermann.