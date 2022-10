Neuer Ballettintendant an der Staatsoper Hamburg Auf John Neumeier folgt Demis Volpi

Vor 50 Jahren kam John Neumeier an die Staatsoper Hamburg – damals noch als jüngster Ballettintendant Deutschlands. Bald geht der 83-Jährige in den Ruhestand und gibt ab an den Choreografen Demis Volpi.