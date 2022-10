Aufarbeitung der Documenta Forscher sollen Antisemitismusdebatte untersuchen

Ein Forschungsprojekt soll die Antisemitismus-Debatte um die documenta fifteen in Kassel untersuchen. »In den letzten Monaten haben wir erlebt, wie festgefahren die Debatte ist. Mit der Studie wollen wir analysieren, woran diese Polarisierung liegt, welche Grundkonflikte darin zum Vorschein kommen und wie Veranstalter von internationalen Kunst- und Kulturfestivals in Zukunft auf solche Konflikte reagieren können«, sagte Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, laut Mitteilung vom Montag in Frankfurt.