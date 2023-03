26 / 33

60 Jahre Augsburger Puppenkiste: Fahnen und ein Großplakat weisen in Augsburg an einem Einkaufszentrum auf das Jubiläum der Augsburger Puppenkiste hin. Das berühmte Marionettentheater feiert in diesen Tagen seinen 60. Geburtstag. Am 26.02.1948 hatte "Der gestiefelte Kater" Premiere. In den folgenden Jahren wuchsen Generationen von Kindern mit Figuren wie Jim Knopf oder Urmel aus dem Eis auf.