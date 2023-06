In Auftrag gegeben wurde das Bild wohl einst von einem italienischen Adligen namens Ambrogio Spinola, zu dem Rubens ein freundschaftliches Verhältnis pflegte. Ein ähnliches Gemälde Rubens hängt in der Galleria Corsini in Rom.

Das Gemälde mit dem Titel »Saint Sebastian Tended By Two Angels« (St. Sebastian gepflegt von zwei Engeln) soll bis zum Vorabend der Versteigerung bei Sotheby's in London ausgestellt werden.