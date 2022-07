Nahezu ihre gesamte Familie wurde von den Nazis ermordet. Franz, die Überlebende, wollte dem Vergessen etwas entgegensetzen, sie sprach vor Schülern und ebenso in Talkshows, schrieb Bücher, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Sie lebt in Bergisch-Gladbach, lange war Rösrath ihr Lebensmittelpunkt. Dort wurde 2021 auch das Philomena Franz Forum gegründet, das ihren Geburtstag nun zum Anlass nimmt, sie an zwei Tagen zu ehren: mit einem Poetischen Nachtgebet am Vorabend des Geburtstages und mit einer wissenschaftlichen Tagung zur Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland sowie einem Konzert am 21. Juli.