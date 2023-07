Richard von Schirach wurde 1942 in München geboren. Seinen Vater, den Nazi-Reichsjugendführer Baldur von Schirach, hat er nicht kennengelernt, bevor dieser verhaftet wurde. Später besuchte der Junge seinen Vater im Militärgefängnis Spandau. Von Schirach wuchs in einem Internat auf und studierte in München, diese Zeit als Nazikind hielt er in seiner berührenden Erinnerung »Der Schatten meines Vaters« fest.