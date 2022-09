»Pierrot le fou«, 1965

Godard nannte »Pierrot le fou« den ersten Film noir in Farbe – und wurde dafür bei der Premiere beim Festival in Venedig ausgebuht. Heute gilt das in knallige in Mondrian-Farben getünchte Pop-Art-Kunstwerk mit Jean-Paul Belmondo und Anna Karina als Meilenstein in Godards Schaffen: ein Abschied von Struktur und Erzählkonventionen, ein Aufbruch zu impressionistischeren Formen in der trügerischen Gestalt eines Abenteuerfilms, zugleich hilfloses Selbstporträt und zutiefst skeptisches Abbild des politisch unruhigen Zeitgeists der Sechzigerjahre. Geplant war »Pierrot« als Adaption eines Pulp-Romans von US-Autor Lionel White, doch der romantisch-eskapistische Crime-Plot über ein Aussteigerpärchen entglitt dem Regisseur, je mehr sich seine Ehe mit Hauptdarstellerin Karina zersetzte und noch im selben Jahr geschieden wurde. In einer der berühmtesten Szenen des Films ist sie zu sehen, wie sie mit einer Schere dicht vor der Kamera einen Cut macht – durch Godards Selbstverständnis und seine bisherige Kunst hindurch, die er sodann in wilden Bildern und Vignetten voller literarischer, politischer und künstlerischer Verweise in jene Dialektik setzte, die sein späteres Werk prägen sollte: »Zart und grausam, real und surreal, schockierend und spöttisch«, so liest es Belmondos Pierrot aus seinen Notizen, die in Godards eigener Handschrift geschrieben sind. Andreas Borcholte