»Die Serie mit ihren bisherigen Staffeln ist ein internationaler Erfolg, der in mehr als 140 Länder verkauft wurde«, sagte Schreiber über das Prestigeprojekt »Babylon Berlin«. »In Deutschland belegen mehr als 55 Millionen Abrufe in der ARD-Mediathek das große Interesse.« Derzeit freue man sich auf den Start der vierten Staffel am 29. September in der Mediathek und ab 1. Oktober im Ersten.