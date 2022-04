Sony kündigte die Zusammenarbeit mit einem Überraschungsauftritt von Bad Bunny bei der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas an. »Es ist erstaunlich, es ist unglaublich. Ich liebe Wrestling. Ich bin damit aufgewachsen, es zu schauen, und jetzt bin ich selbst ein Wrestler«, sagte der Musiker laut »Entertainment Weekly« bei der Veranstaltung.

El Muerto, auf Deutsch: der Tote, ist eine Figur aus dem Marvel-Universum. Er ist besonders stark und ausdauernd. Seine Kräfte erhält El Muerto von einer besonderen Maske, die in seiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der Film soll laut Ankündigung im Januar 2024 in die US-Kinos kommen.

Bad Bunny, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, ist einer der erfolgreichsten Musiker in den Genres Reggaeton und Latin-Trap. Im Jahr 2020 fand er sich sogar auf der jährlichen Liste des »Time Magazine« mit den 100 einflussreichsten Menschen der Welt wieder. Sowohl 2020 als auch 2021 belegte er als erster nicht-englischsprachiger Musiker überhaupt in den Spotify-Jahrescharts zudem den ersten Platz der meistgestreamten Künstler.

Als Schauspieler war der 28-Jährige in der Netflix-Dramaserie »Narcos: Mexico« zu sehen. Außerdem spielt er an der Seite von Brad Pitt in dem Action-Film »Bullet Train«. Der Film soll im Sommer in die Kinos kommen.