Auch Ikke Hüftgold schreibt Texte, die man in Keilschrift auf Tontafeln meißeln und ebenfalls tief in Mesopotamien vergraben sollte: »Das Reh hustet laut, was kommt da denn raus? Micaela Schäfer, und sie zieht sich aus! Auf die Frage, warum es sie gefressen hat«, also das Reh die Darstellerin: »Dicke Titten, Kartoffelsalat!«.

In »Anna-Lena« von einem Künstler namens Honk wird das feministische Diktum von den »braven Mädchen« aufgenommen, die in den Himmel kommen. Anna-Lena (»Geiler Arsch, geiler Blick, geiles Stück«) hingegen »tut’s gleich beim ersten Mal« und »treibt’s am liebsten überall«.

Vermutlich ist Anna-Lena eine Schwester im Geiste von Joana, laut Roland Kaiser »geboren, um Liebe zu geben« – ein Schlager, dessen Subtext in der Ballermannversion von Peter Wackel durch Zwischenrufe wie »du geile Sau«, präziser: »du Drecksau« beziehungsweise »du Luder« dezent freigelegt worden ist.