Im Sommer hatte bereits die »Zeit« in ihrer Schweiz-Ausgabe über Erniedrigungen und körperliche Gewalt an der Tanzakademie in Zürich berichtet . Sie hatten den Rücktritt des Leitungsteams zur Folge. Zudem soll an der Ballettkompanie am Stadttheater Bern der Probenleiter Tänzerinnen sexuell belästigt haben. Eine Untersuchung bestätigte den Vorwurf, der Probenleiter wurde fristlos entlassen. »Damit ist der Fall für Bühnen Bern nicht erledigt«, hieß es, die Präventionsarbeit werde verstärkt.